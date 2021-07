Ddl Zan, teologhe italiane d'accordo con il Pd: «Va approvato subito così come è»

Venerdì 9 Luglio 2021, 17:38

Città del Vaticano – Mentre il Papa e la Santa Sede si sono mobilitati in modo compatto attraverso una nota diplomatica - la scorsa settimana - per chiedere che il ddl Zan venga modificato in alcuni punti ritenuti problematici, le teologhe italiane con una lettera aperta, andando nella direzione opposta a quella dei vertici della Chiesa affermano che il ddl contro l'omofobia - come è attualmente stato strutturato - vada benissimo e dovrebbe essere approvato così come è.

APPROFONDIMENTI VATICANO Ddl Zan, 70 associazioni cattoliche: «Il Senato non si... L'INTERVENTO Papa Francesco «prega» per i gay e tutte le persone... VATICANO Vaticano e ddl Zan, Parolin: «Non si chiede di bloccare la... IL FOCUS Ddl Zan, il cardinale Re: «Richiesta di modifica arriva...

Il Coordinamento Teologhe Italiane ha anche lanciato una petizione che sta girando sul web toccando il frastagliato arcipelago cattolico. «Ci sono dei momenti in cui è necessario prendere una posizione, anche se in un campo di battaglia disegnato in modo un po’ maldestro, come quello attivato attorno al DdL Zan: da una parte la giusta e sacrosanta istanza di eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza omotransfobiche, dall’altro la reazione di chi teme decostruzioni e disordini simbolici».

La domanda che le teologhe pongono è sostanzialmente una: «vi sembra il caso di mettere i puntini sulle i, quando ci sono di mezzo storie insultate, disprezzate e violentate?» Le teologhe ritengono scaduto il tempo per gli indugi: «sono assolutamente insopportabili e inaccettabili le cattiverie, le chiusure, gli insulti che feriscono le sorelle e i fratelli omosessuali o che affrontano difficili e delicati percorsi psicologici e sanitari per sintonizzarsi con sé stessi e con la loro esperienza intima. È ora di scegliere da che parte stare».

Pur riconoscendo l'esistenza di un linguaggio problematico per come usa le categorie di sesso e di genere e per l’antropologia sottesa al testo, «è come se non si riuscisse a cogliere che l’esperienza corporea è già fin dall’inizio psichica e che l’esperienza interpretativa, personale e sociale insieme, è fin dall’inizio in qualche modo radicata nei corpi».