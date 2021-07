Martedì 13 Luglio 2021, 12:11

Era il 4 novembre 2020 quando con 265 sì la Camera dei Deputati approvava il cosiddetto Ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia proposto dal Deputato Dem Alessandro Zan. Dopo mesi di rinvii e ostruzionismo, il documento arriva oggi al Senato.

La discussione è prevista per le 16:30, ma non è escluso che possa anche non cominciare. Da una parte Lega e Forza Italia, dall'altra PD, Leu e M5S, passando per le richieste di Matteo Renzi, leader di Italia Viva: ecco il video che spiega quali sono le posizioni dei partiti, i possibili scenari e cosa può succedere oggi pomeriggio.