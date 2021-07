Ddl Zan, bagarre al Senato: sospesa l'aula, ora la capigruppo

Martedì 13 Luglio 2021, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 18:21

«Sospendo la seduta e convoco immediatamente la capigruppo» così la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel primo giorno di discussione al Senato del Ddl Zan. «Gli europei di calcio li abbiamo già vinti, non voglio un clima da stadio in quest'aula», ha continuato la Casellati rivolgendosi all'Aula.

Poco prima la richiesta era pervenuta dai banchi della Lega. «La presidente Casellati convochi la capigruppo, per vedere se c'è spazio per il dialogo, per poter arrivare a un testo condiviso». Questo l'intervento di Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia riferendo sui lavori portati avanti sul ddl Zan. «Anche al tavolo politico, con i presidenti dei gruppi sono pervenute proposte emendative di Lega, Forza Italia e Italia Viva, io ho lavorato su ipotesi di mediazioni, io ho fatto una proposta di mediazione che ha ricevuto adesione da parte della maggioranza dei gruppi», ha ricordato Ostellari. «Ho illustrato la proposta che ora c'è, che è nero su bianco e sta in Commissione, un passo in avanti che prende testo Zan come testo base e si fanno tre modifiche. Prima di votare occorre vedere se c'è disponibilità politica a modifiche», ha proseguito ancora Ostellari. «Sono meno di tre mesi che siamo al lavoro, non di più», ha concluso Ostellari.

L'opinione di Italia Viva

Sul tema è intervenuto anche Italia Viva. «Noi abbiamo votato l'incardinamento in Aula del ddl Zan: oggi è in Aula grazie a noi. Avete costruito dei film incredibili sull'atteggiamento di Italia viva ma non c'è un giornalista che abbia chiesto a Giuseppe Conte, a Beppe Grillo, a Luigi Di Maio cosa voterebbero sul ddl Zan. Io non ho sentito nessuno di loro esprimersi: Conte ha parlato di Bonafede e della prescrizione, di ddl Zan no. Quando diciamo che possono mancare i numeri, è anche perché il M5s non si è espresso sul ddl Zan», così dice Davide Faraone, capogruppo di Iv, parlando con alcuni giornalisti fuori dal Senato.

La reazione del centrosinistra

Critiche per la decisione della Casellati da parte del centrosinistra. «È evidente che si voleva affossare questo provvedimento. Siamo qui in aula finalmente, ci guardiamo negli occhi e ci assumiamo le nostre responsabilità. Ora basta con i giochini, le tattiche, le furbizie. Si è deciso un percorso, si faccia in aula», ha detto in aula Franco Mirabelli del Pd in aula sul ddl Zan. «È evidente che si voleva affossare il ddl Zan, come ha dimostrato il presidente perché queste non sono proposte per una mediazione» ha proseguito Mirabelli de Pd dopo la convocazione della capigruppo da parte della presidente Casellati. «Siamo qui - ha aggiunto - in Aula finalmente, ci guardiamo negli occhi e ci asumiamo le nostre responsabilità. Ora basta con i giochini, le tattiche, l furbizie. Si è deciso un percorso si faccia in Aula».

In attacco della Casellati anche l'ex presidente del Senato Piero Grasso. «Abbiamo dovuto forzare per arrivare a questo punto e ora dobbiamo tornare indietro? Presidente, lei non lo deve consentire, così il senatore di Leu, Pietro Grasso intervenendo in Aula sul ddl Zan rivolgendosi a voce alta alla presidente del Senato. «Si può rendere conto come non si può discutere? Qui non c'è la possibilità di parlare», ha concluso

La posizione di Forza Italia

«Condivido la proposta del presidente Ostellari di continuare a cercare una mediazione per approvare una legge condivisa contro l'omofobia. Si riprenda con il tavolo politico, senza rimandare il testo in commissione, di confronto per superare le criticità del testo Zan ed evitare che la legislatura si concluda senza alcuna norma contro l'odio, la violenza e le discriminazioni», ha commentato in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

Il parere del Movimento 5 Stelle

«Il #DdlZan arriva in Senato. Come sottosegretaria all'Istruzione mi viene spesso chiesto se questa legge influirà anche sull'educazione dei nostri studenti. Questo e gli altri disegni di legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo di cui discutiamo sono proposte di libertà, non di indottrinamento, come qualcuno vuole far credere», così su Facebook la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia. «Con l'articolo 7, viene istituita per il 17 maggio la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. La norma è chiara. Mi auguro che al pari di altre Giornate di sensibilizzazione a scuola, si consideri quella del 17 maggio come un'opportunità per riflettere e dialogare sui temi del rispetto dell'altro e dell'identità sessuale, in piena armonia con i principi di libertà sanciti dalla Costituzione».