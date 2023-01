Toninelli, cosa fa oggi? L'ex ministro è tornato a fare l'assicuratore e si è aperto un canale YouTube

Ex ministro dei Trasporti nel primo governo Conte ed esponente di spicco del Movimento 5 stelle, ma che fine ha fatto l'ex senatore Danilo Toninelli? Che lavoro fa oggi? Risposta: l'assicuratore. «Sono tornato a lavorare per una importante compagnia assicurativa», ha detto l'ex ministro al Corriere della Sera. D'altronde Toninelli non poteva ricandidarsi: la regola dei due mandati valeva anche per lui che è stato parlamentare per due legislature di seguito.

Ma Roma gli è rimasta nel cuore. «Faccio la spola tra Cremona e gli uffici di Milano e Roma. Dal lunedì al venerdì svolgo il mio impiego, mentre di sera e nel weekend mi dedico al mio canale Youtube che fa oltre 100mila visualizzazioni a settimana», dice Toninelli.

L'ex ministro delle Infrastrutture (ora al suo posto c'è il suo vecchio alleato Matteo Salvini che al tempo del governo gialloverde arrivò a dire che Toninelli non era all'altezza di quel compito) punta molto sui social: da Tik Tok a Youtube, ha persino lanciato una campagna per sostenere il suo canale social che potrebbe assicurare una vetrina per contenuti politici e candidature future.

