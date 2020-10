Vita, portale dedicato al Terzo Settore, ha lanciato un appello a favore del servizio civile italiano.

Nell'appello si evidenzia come il servizio civile, definito come diritto universale e aperto a tutti i ragazzi, rappresenti una realtà ben diversa, lasciando a casa migliaia di ragazzi che ne fanno richiesta. Questo per mancanza di sufficienti posti e fondi.

Vita, insieme ai 132 firmatari dell'appello, tra cui Francesco Profumo e Romano Prodi, chiede al Presidente Conte che nella prossima legge di bilancio il overno trovi i fondi necessari per tutti i giovani che desiderano impegnarsi col servizio civile. Dire "no" ogni anno a decine di migliaia di ragazzi è uno scandalo che deve finire.

