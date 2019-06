Caos Csm, Boschi difende Lotti: «Più attacchi dall'interno del Pd»

Maria Elena Boschi in sostegno a Lotti. «Sono arrivati più attacchi a Lotti dall'interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato»: Maria Elena Boschi, oggi ad Assisi per intervenire al primo incontro nazionale della mozione «Sempre Avanti», ha parlato dell'ex sottosegretario e della vicenda toghe del Csm.

Boschi si è augurata però che «in una comunità come il Pd, vista anche la disponibilità di Lotti, ci si possa parlare guardandosi negli occhi». «E non - ha concluso Boschi - con interviste che sparano addosso ai compagni del proprio partito».

