L'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, a quanto si apprende è arrivato a Roma. Masset è tornato nella capitale 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni. Il suo rientro era stato annunciato in mattinata dal ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.

Ultimo aggiornamento: 15:49

