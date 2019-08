Salvini: «Il taglio dei parlamentari è un Salva-Renzi, impossibile andare al voto»

Matteo Salvini è a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, ma prima di entrare in riunione all'hotel Paladino, ha postato un tweet in cui sostiene che il taglio dei parlamentari proposto dal Movimento 5 staelle è un Salva-Renzi che terrebbe, secondo il vicepremier, la situazione bloccata senza poter andare al voto fino al prossimo anno.

Matteo Salvini ha riunito i parlamentari della Lega a Roma e l'assemblea dei gruppi con il vicepremier e leader politico è già iniziata, mentre all'arrivo di Matteo Salvini all'hotel Palatino di Roma il ministro dell'Interno è stato accolto da applausi e cori 'Matteo Matteo'. Ma ciò che preoccupa Salvini è la situazione di stallo che si potrebbe verificare: «Il taglio dei parlamentari è un Salva-Renzi. Fino all'anno prossimo non si potrebbe più tornare al voto e la coppia Renzi-Boschi (che ha sempre votato contro) salverebbe la poltrona». Lo scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter sostenendo che «una volta mandati a casa questi sciagurati non solo tagliamo le poltrone ma anche gli stipendi».

