Crisi governo, diretta. Meloni: «Sinistra fugge dalle urne». Lega: «Basta teatrino M5s-Pd, italiani scelgano nuovo Parlamento»

Crisi governo Draghi, le notizie in diretta. In attesa del D-Day di mercoledì, quando il premier si presenterà alle Camere, prosegue la fibrillazione nei partiti. Tra i pontieri che spingono per cercare di ricompattare una maggioranza attorno a Draghi, il Movimento 5 Stelle (che torna a riunirsi in conclave nel pomeriggio) vicino a una nuova scissione tra "contiani" e "governisti", e il centrodestra che continua a ventilare l'ipotesi del voto la situazione continua ad essere incerta. «Basta con l'indegno teatrino di 5Stelle e PD. Il Parlamento è ormai completamente delegittimato: a questo punto, diamo agli italiani la possibilità di scegliere un nuovo Parlamento», dice il vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana.

APPROFONDIMENTI GOVERNO Fuga da Conte: M5S verso una nuova scissione IL RETROSCENA Draghi valuta se restare con i fuoriusciti grillini LA GIORNATA L'assemblea del Movimento rinviata a oggi ITALIA Foto POLITICA Oltre mille sindaci a sostegno di Draghi, la lettera LA CRISI DI GOVERNO Ultimatum di Conte: «Draghi deve darci risposte» IL RETROSCENA Draghi per ora resiste ADNKRONOS Video IL RETROSCENA M5S, almeno 20 deputati pronti a votare la fiducia LA TRATTATIVA Pressing sul premier. Il Colle: dopo di lui si vota LO SCONTRO Fronda contro Conte LA GIORNATA M5S allo sbando. Salvini e il Cav: avanti senza GOVERNO Foto CRISI Crisi di governo, senza fiducia si va verso il voto. Ma... LO SCENARIO L'ex premier, il bluff che non riesce L'INTERVISTA Gentiloni: «La Ue in apprensione» LA PROPOSTA La petizione di Italia Viva: «Draghi resti a Palazzo... LA GIORNATA Dimissioni congelate PODCAST PODCAST - Crisi di governo. Cosa succede ora?

Crisi di governo, chi vincerebbe se si votasse ora? L'ultimo sondaggio di Bi.Di Media

Crisi governo, la giornata in diretta

Ore 11.46 - «Ogni partito/sindacato che si presenta con una proposta di spesa o spiega come coprirla o verrà gentilmente accompagnato alla porta senza alcuna rispostà. Così la finiamo con questo spettacolo indecoroso delle proposte stile 'Miss Universò. Questo è l'unico modo per stanare i populisti e chi si accompagna a loro. E forse allora vedremo formarsi un ampio Fronte Repubblicano nel paese e in parlamento composto da chi si è profondamente rotto le balle di una politica ridotta a cialtronopoli. Daje Draghi». Così Carlo Calenda, leader di Azione, su twitter.

Ore 11.40 - «Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani». Così su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Ore 11.27 - «Mentre là fuori c'è un'Italia in preda ad una crisi economica e sociale senza precedenti, c'è chi si riunisce in conclave e tiene sotto scacco il Paese per meri calcoli elettorali». Così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.

Ore 11.09 - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme a sei ministri, è appena atterrato ad Algeri per il IV Vertice intergovernativo italo-algerino. Dopo la deposizione di una corona di fiori al Monumento del Martire, la delegazione italiana si sposterà al Palazzo presidenziale «El Mouradia» per l'incontro con il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune e i ministri algerini. Dopo i bilaterali attorno a mezzogiorno si terrà la sessione plenaria del vertice, cui seguirà la cerimonia di adozione delle dichiarazioni finali e la firma di una serie di accordi e di protocolli di intesa, al termine della quale Draghi e Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa, prima del pranzo nella Residenza di Stato del Presidente.

Ore 10.50 - «Basta con l'indegno teatrino di 5Stelle e PD che, come spiegato giovedì dal Presidente Mario Draghi, ha fatto venir meno "il patto di fiducia" su cui era nato questo governo. Il Parlamento è ormai completamente delegittimato: basarsi su transfughi e maggioranze ballerine non garantisce stabilità ed è in contrasto con quanto desiderato esplicitamente dal premier che non vuole cambiare in corsa le forze che lo sostengono. A questo punto, diamo agli italiani la possibilità di scegliere un nuovo Parlamento che finalmente, e per cinque anni, si occupi di lavoro, sicurezza e salute degli Italiani, altro che droga libera, Ius Soli o Ddl Zan». Così il vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana.

Ore 10.43 - Riprenderà alle 14 la riunione congiunta dei gruppi di Camera e Senato del M5s. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. L'incontro, che si tiene via zoom, si era chiuso ieri con una sospensione e un rinvio a oggi.

Ore 10.18 - Il mondo dell'associazionismo lancia un «appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi e alle forze politiche che l'hanno sostenuto affinché venga scongiurata una crisi di Governo». Esprimendo «profonda e sincera preoccupazione», sottolineano che «la drammaticità del momento e le tante domande di dignità della società non abbiano bisogno di una crisi perché ne uscirebbero ancora più compromesse». Il documento è firmato da Acli, Arci, Azione Cattolica, Confcooperative, Cnca, Fuci, Gruppo Abele, Legambiente, Legacoop Sociali, Libera, Meic, Movimento Politico per l'Unità, ed è aperto ad altre sottoscrizioni.

Ore 9.59 - «Quando Mario Draghi si è dimesso sembrava tutto finito. E invece noi non molliamo! In tutta Italia chi non si rassegna al disastro grillino ha deciso di far sentire la propria voce. La maggioranza silenziosa ha detto basta al masochismo dei Cinque Stelle. E' nata così la nostra petizione: siamo quasi a quota 100mila firme. Ci date una mano per condividerla? Vi chiedo di firmarla e se l'avete già firmata di inviare questo link a 5 amici. Serve un tam tam dal basso per tenerci Draghi premier e rimandare i grillini nel dimenticatoio. I sindaci di tutti i colori politici stanno firmando un appello al premier, le categorie si stanno mobilitando, arriveremo a mercoledì con una forte ondata popolare. Oggi alle 18.30 manifestazioni spontanee in tante città d'Italia, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, a Trento. Sì allo statista Draghi, no allo stagista Conte. Nel mio piccolo, io ci sto provando pancia a terra». Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua Enews.