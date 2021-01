Governo, crisi in diretta: Conte, concluso il vertice. Comincini (Iv): «Se Iv va all'opposizione non me la sento, altri come me»

Crisi governo. È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato dal premier Giuseppe Conte dopo il voto di fiducia in Aula al Senato. All'incontro, che non viene confermato dalle fonti ufficiali, dovrebbero essere presenti Nicola Zingaretti e Dario Franceschini per il Pd, Vito Crimi e Alfonso Bonafede per il M5s, Roberto Speranza per Leu.

Ore 16,20 È terminato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza con i capi delegazione e i leader di partito, tutti collegati da remoto. Durante la riunione, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stata confermata la linea condivisa in questi giorni, ovvero allargare il perimetro della maggioranza. L'intenzione del premier Giuseppe Conte sarebbe quella di andare avanti, mantenendo per ora l'interim all'Agricoltura, e, solo successivamente, una volta puntellata la maggioranza, decidere sulla squadra di governo. Nella riunione ci sarebbe stato soprattutto un confronto su come andare avanti con il lavoro.

Ore 15.50 Comincini prende le distanze da Iv. «Io voglio che Iv rientri nel perimetro del governo, e mi spenderò anche con altri colleghi per farlo. È chiaro che se poi dall'altra parte non c'è nessuna intenzione di farlo ci sarà da fare una riflessione, ma ora bisogna trovarci con dedizione sforzo, è nell'interesse del Paese». Così a Un Giorno da Pecora, il senatore Iv Eugenio Comincini.«Se Iv va all'opposizione non me la sento di andarci anche io:farò tutto il possibile per ricucire lo strappo che c'è stato. A quello scenario spero non si arrivi,ci sono diversi colleghi animati dal convincimento che bisogna fare di tutto per ricucire.Dovremmo incontrarci come gruppi domani».

Ore 15,50 Il centrodestra firma una nota congiunta: «Voteremo compatti lo scostamento di bilancio». «Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio - si legge nella nota - Si tratta di una minoranza di governo che continua la sfacciata e scandalosa compravendita di parlamentari e che non si fa scrupoli a imbarcare chi, eletto col centrodestra, ha tradito l’impegno preso con gli elettori. Nonostante le forzature del governo e le continue scorrettezze, nonostante una pretesa autosufficienza che non esiste, il centrodestra non intende privare le famiglie e le aziende italiane degli aiuti necessari in un momento così drammatico: per questa ragione, come annunciato, voterà compatto lo scostamento di bilancio. In ogni caso il centrodestra intende rappresentare al Presidente della Repubblica il proprio punto di vista sulla situazione che è ormai insostenibile».

Ore 15,07 Governo: Bettini, rottura con Renzi troppo profonda. Diverso il discorso con parlamentari Iv «Renzi dopo aver aperto la crisi, attraverso Rosato ha detto 'in due ore si risolve tutto'; lo ha detto dopo, non prima. Ma come? Sei insoddisfatto in modo tale da far cadere il governo e poi con lo stesso governo in due ore risolvi tutto? Non e' un modo serio di fare. Io penso che la rottura e' stata cosi' profonda che non si puo' far finta di niente. Addebitare a Conte un vulnus alla democrazia italiana non e' superabile». Lo ha detto Goffredo Bettini a Sky Tg24. Diverso il discorso per i parlamentari di Iv: «Renzi ha fatto astenere i gruppi perche' dentro aveva un malessere e molti di loro non hanno condiviso la crisi aperta da Renzi».

Ore 13,33 Andrea Marcucci (Pd) «La maggioranza esiste ma non pensiamo di poter governare in questa situazione. Ci vuole una riflessione del Presidente Conte, ci vuole un patto di legislatura chiaro. Dobbiamo dimostrare che questa è una maggioranza che ha idee chiare, in grado di coinvolgere gruppi e singoli parlamentari». Lo dice Marcucci a L'aria che tira su La7.

Ore 11,52 Misiani: serve nuovo gruppo parlamentare. «E' evidente che una maggioranza di 156 non puo' che essere un punto di partenza. E' necessario allargare il perimetro di consenso intorno al governo. E' necessario che nasca un nuovo gruppo parlamentare rafforzando il carattere politico della coalizione». Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Radio 24, all'indomani del voto in Senato.

Ore 11,10 Serracchiani: rafforzare con forze europeiste. «Abbiamo chiesto noi la parlamentarizzazione della crisi. Ora è importante che il Governo si rafforzi con un patto di legislatura e il rafforzamento della maggioranza passa anche dalla possibilità di aumentarla. All'interno del Parlamento, sia alla Camera che al Senato, ci sono forze assolutamente europeiste che sono pronte a ragionare sul Recovery plan e noi ci appelliamo a loro», cosi' la deputata Pd e presidente della commissione Lavoro alla Camera, Debora Serracchiani. «Nella commissione Lavoro alla Camera - ha poi aggiunto Serracchiani - ho lavorato in questi mesi tantissimo e bene con i colleghi di Italia Viva e credo sinceramente che, visto quello che sta affrontando il paese e la grande opportunità delle risorse europee, con loro si continuerà a lavorare bene».

Ore 9,45 Zingaretti: «Ieri abbiamo evitato il salto nel buio di una crisi e abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo agire su due fronti i problemi degli italiani e una prospettiva politica del governo». Lo ha detto il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti a Radio Immagine, la nuova radio del Partito democratico. Zingaretti ha aggiunto di aver sentito il premier Giuseppe Conte ieri sera «c'è assoluta consapevolezza - ha assicurato - di muoverci su questi due fronti».

«Vinceremo anche sul pacchetto delle riforme parlamentari: il combinato disposto del taglio dei parlamentari e l'attuale legge elettorale non va bene. Devono cambiare. Noi non molliamo di un millimetro», ha aggiunto il segretario.

La crisi di governo è finita? No, rimane ancora il problema di una maggioranza solida, che non sia precaria e raccogliticcia. Problemi che non si sono risolto ieri in Senato. Per questo il segretario del Pd dice che «occorre voltare pagina, rafforzare e ampliare la forza parlamentare di questo governo che come i precedenti è un governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare. Sono due passi da fare contemporaneamente».

