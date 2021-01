Crisi governo, ecco cosa accade oggi: Renzi parla nel pomeriggio, le strategie di Conte e Pd

Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus.

Dopo il dibattito, in tarda mattinata verranno votate delle risoluzioni. Il ministro lancia anche un potente allarme sulla crisi politica che ha colpito il governo: «Nei prossimi mesi sarà tutto terribilmente complicato, teniamo fuori dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbe errore imperdonabile rallentare a pochi metri dal traguardo, nell'ultimo miglio»

APPROFONDIMENTI COVID Riunione Governo-Regioni in vista del nuovo Dpcm L'INTERVISTA Crisi, Tajani: «No ad aiuti o a giochi di Palazzo, le elezioni... IL FOCUS Covid, la crisi porta il conto anche agli chef stellati:... ECONOMIA Recovery: ok in CdM, fantasma crisi su Palazzo Chigi NEWS Recovery plan, rivoluzione per i dipendenti statali: premi solo in... LA CRISI Governo, via libera al Recovery Plan: Iv si astiene. Scontro sul Mes,...

Recovery: ok in CdM, fantasma crisi su Palazzo Chigi

«La collaborazione tra governo, regioni e comuni ci ha consentito di resistere anche quando siamo stati investiti dalle onde più alte, senza uno sforzo unitario delle istituzioni non si sarebbe arginato questo nemico. Non c'è altra strada diversa dall'unita per affrontare questa emergenza, la piu grande dal dopoguerra. Ecco perche mi rivolgo alla maggioranza e all'opposizione».

Cosa accade oggi

Nella notte il Consiglio dei ministri ha approvato il Recovery Plan.

La crisi al momento è solo rinviata. Le ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti in Cdm al momento del voto sul Recovery hanno scelto di astenersi, rinviando eventuali dimissioni a questa mattina.

Matteo Renzi scioglierà le riserve in una conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio alla Camera.

Anche stasera il Cdm si riunirà per discutere delle prossime misure anti-Covid, domani per il nuovo scostamento di bilancio, entrambe misure a cui Italia Viva ha assicurato il proprio voto favorevole.

Ultimo aggiornamento: 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA