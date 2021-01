Crisi governo, per Conte doppia fiducia: martedì voto decisivo in Senato

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si presenterà lunedì alla Camera dei Deputati e martedì alle 9.30 in Senato per presentare una relazione sulle dimissioni dei due ministri di Italia Viva. Successivamente si svolgerà il dibattito al termine del quale sarà votata la fiducia con la chiamata personale di ogni parlamentare.

Gli addetti ai lavori prevedono una giornata campale per Montecitorio con una seduta che potrebbe durare sei o sette ore. Tuttavia il voto di fiducia decisivo sarà quello del Senato, non ancora fissato, dove senza i 18 senatori di Italia Viva il governo non dovrebbe più avere una maggioranza.

