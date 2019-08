Crisi di governo, la scaletta degli appuntamenti di oggi

Oggi è senza dubbio la giornata decisiva per la crisi di governo. Alle ore 14.30 ci sarà la conferenza dei capigruppo, poi per le ore 15 sono in programma le comunicazioni di Conte al Senato. Tra le 15.30 e le 16, dopo l'intervento del premier, comincerà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni.

Conte potrebbe però giocare d'anticipo e annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi. Di Maio si affida a Mattarella, affermando che Salvini ha «combinato un disastro» e che un governo con Renzi, Lotti e Boschi è solo una «bufala della Lega».

Ultimo aggiornamento: 11:33

