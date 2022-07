Crisi di governo, Draghi domani in Senato alle 9.30, giovedì alla Camera. Incontra Mattarella, prima vede Letta. Ira centrodestra

Domani il premier Mario Draghi sarà in Parlamento (alle 9.30 in Senato, giovedì poi sarà la volta della Camera) per le sue comunicazioni che saranno seguite dalla discussione e dal voto nominale sulle risoluzioni di fiducia. Si comincerà al Senato, poi si andrà alla Camera. Oggi giornata di incontri, trattative sottotraccia e telefonate per cercare di allargare il pertugio individuato dal Pd per salvare il governo. In un gran numero di colloqui, alcuni coperti e altri alla luce del sole, si cerca affannosamente una via d'uscita per evitare che domani si vada in Aula al Senato al buio. Il presidente del Consiglio è salito al Colle per fare il punto della situazione con il presidente Mattarella. Poco prima della salita al Colle si è visto entrare a palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta che sta alacremente lavorando per salvare la vita dell'esecutivo. Un passaggio che non è piaciuto affatto alla Lega che ha immediatamente protestato esprimendo "sconcerto" perché il presidente Mario Draghi ha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri partiti della maggioranza, dopo che, peraltro, era stata chiesta una verifica politica.

Governo, domani il premier in Parlamento

Ore 17.47 - «L'ho scritto in una chat: ascolteremo il discorso di Draghi in aula domani. Trovo chiaro che se aprirà ai principali temi posti all'interno dei 9 punti da parte del Movimento 5 stelle, diventa ingiustificabile non confermare la fiducia». Così il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, al termine della capigruppo di Montecitorio. «C'è una variabile, Draghi deve dire qualcosa», ha aggiunto, e a chi gli domandava se si profila una scissione nel Movimento, ha risposto: «L'oggetto è cosa dirà Draghi e come si reagirà alle dichiarazioni di Draghi».

Ore 17.25 - «Quelli presi oggi pomeriggio sono impegni che hanno a che fare con la prossima campagna elettorale e con la prossima legislatura. È evidente che la prossima campagna elettorale - quando sarà, e noi auspichiamo a primavera - sarà una campagna nella quale si confronteranno idee diverse sui 5 anni che abbiamo davanti. Vorremmo che nella primavera del 2023 si confrontassero idee diverse su come sarà l'Italia nel 2028». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, concludendo la tavola rotonda «L'auto tra crisi e transizione ecologica», a Roma.

Ore 17.19 - Domani alle 10.30 il presidente del Consiglio Draghi, dopo aver svolto le sue comunicazioni al Senato, verrà in Aula a Montecitorio a consegnarne il testo, che non ripeterà alla Camera. A quel punto la seduta verrà tolta. Giovedì alle 9.30 ci sarà il dibattito. Alle 11.30 è prevista la replica di Draghi, dopodiché ci saranno le dichiarazioni di voto, fino alle 13.45, quando avrà inizio la votazione, il cui risultato sarà noto intorno alle 15.30.

Ore 17.15 - «Il centrodestra di governo, riunito a Villa Grande, sta valutando l'attuale momento politico, davvero preoccupante, dovuto agli inspiegabili comportamenti anche delle ultime ore di Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico». E' quanto si legge in una nuova nota del le forze di centrodestra che sostengono il governo.

Ore 17.13 - Alla Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi si terranno giovedì. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio i cui lavori sono ancora in corso, a quanto apprende l'Ansa da un partecipante. Dalle 9 alle 11.30 ci sarà la discussione generale. Alle 11.30 la replica Di Draghi .

Ore 16.55 - Iniziano alle 9.30 le comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato. La giornata a palazzo Madama dovrebbe terminare alle 19.30 per passare alla Camera il giorno successivo. Lo si apprende al termine della conferenza dei capigruppo del Senato. Il timing della giornata prevede anche, sempre che le condizioni lo permettano, una pausa alle 10.30 per la consegna del discorso del presidente alla Camera. L'Aula del Senato riprenderebbe intorno alle 11 con la discussione generale di circa 5 ore. Verso le 18.40 potrebbe iniziare la chiama.

Ore 16.54 - DRAGHI DOMATTINA ALLE 9.30 IN SENATO PER COMUNICAZIONI

Ore 16.38 - «Quanto riferito dal ministro Di Maio in riunione col suo gruppo parlamentare, a proposito di una volontà precostituita da parte dei componenti del direttivo del gruppo M5S Camera, non risponde al vero». Così fonti del gruppo parlamentare del Movimento a Montecitorio.



Ore 16.33 - «Incredulità del centrodestra di governo, che si sta confrontando a Villa Grande, per le provocazioni del Pd: il premier non può gestire una crisi così complessa confrontandosi solo con il campo largo di Pd e 5 Stelle, a maggior ragione dopo una crisi causata dallo strappo di Giuseppe Conte e dalle provocazioni del Partito democratico». Si apprende da fonti del centrodestra di governo.

Ore 16.30 - «Letta ha chiesto, imprudentemente, a Draghi di vederlo. Allora Salvini e Berlusconi si sono offesi e chiedono a Draghi di vedere anche loro, altrimenti il governo è ancora più a rischio. A me sembra tutta una roba da quinta elementare. Dalle gelosie di Conte in poi. Anche basta». Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda

Ore 16.25 - «Ripeto le mie tre domande a cui sto aspettando da giorni risposta. Ci sono dei precedenti in questo stesso Governo di voto contrario alla fiducia da parte di altre forze politiche: dalla Lega sul Green pass a quello di Italia Viva sulla riforma Cartabia. Perché solo con noi del M5S Draghi è arrivato a minacciare le dimissioni in caso di voto contrario alla fiducia di Governo? Perché non siamo stati messi in condizioni di poter esprimere i nostri convincimenti e i nostri valori ecologisti e solidaristici? La maggioranza esiste, perché dimettersi? Se siamo così 'indispensabilì perché Draghi ignora le nostre proposte?». È quanto scrive su Facebook Roberta Lombardi, assessora M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio.

Ore 16.01 - «Il vertice del centrodestra di governo è ancora in corso: al centro della discussione, la situazione del Paese. Al momento non è stata formulata alcuna richiesta a Palazzo Chigi». Lo riferiscono fonti del centrodestra.

Ore 15.25 - E' terminato al Nazareno l'incontro del Pd, convocato dal segretario Enrico Letta e a cui hanno partecipato i vertici del partito: segreteria, capigruppo, ministri e diversi altri esponenti. In base a quanto riferito da alcuni partecipanti alla riunione, è stato fatto il punto della situazione ed è stata ribadita la linea tenuta finora dei dem di unità, sostegno al governo e per la prosecuzione dell'Esecutivo Draghi.

Ore 14.56 - «Mi auguro che si vada avanti con questo Governo, anche perché è un oggettivo sentire comune. Ma per andare avanti non servono tifosi o anatemi, servono costruttori e persone che aiutino a unire. Questo è il ruolo che si è ritagliato Enrico Letta e ha fatto molto bene». Lo scrive su twitter il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Ore 14.51 - «Dalle dimissioni di Draghi ad oggi sono successi due fatti politici clamorosi. Le manifestazioni e gli attestati di supporto al governo Draghi affinché possa restare in carica: oltre 1600 sindaci, la società civile, gli imprenditori, la comunità finanziaria e quella internazionale. Il direttivo della Camera del gruppo M5S, oggi partito di Conte, ha espresso la volontà di votare la fiducia al governo Draghi, al di là della volontà dei vertici». Così il ministro Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta di Insieme per il Futuro.

Ore 14.46 - «Diciamo la verità, il partito di Conte ha già deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi». Così Luigi Di Maio, intervenendo in assemblea congiunta di Insieme per il Futuro.

Ore 14.39 - «Siamo in una situazione surreale, dovevamo occuparci di problemi reali del paese, pensando a famiglie e imprese, ma siamo invece in mezzo a una crisi di governo. La maggioranza dei cittadini sa chi è il responsabile di questa crisi, ha un nome e cognome: è Giuseppe Conte». Così Luigi Di Maio intervenendo in assemblea congiunta di Insieme per il futuro.

Ore 14.20 Dal vertice di centrodestra malumori per l'incontro Draghi - Letta. All’inizio del vertice del centrodestra di governo è stato espresso sconcerto perché il Presidente Mario Draghi ha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri partiti della maggioranza, dopo che, peraltro, era stata chiesta una verifica politica. È quanto fanno sapere fonti di centrodestra. All'indomani della crisi Silvio Berlusconi aveva appositamente chiesto una verifica di maggioranza.

Ore 14.12 - Riunione Pd - Il segretario del Pd Enrico Letta ha riunito il coordinamento politico del Pd. La riunione, cui prendono parte tra gli altri i componenti della segreteria, membri di governo e altri Big dem, è in corso.

Ore 14.09 - Di Maio riunisce vertici Ipf - Il ministro Luigi Di Maio, a quanto si apprende, a breve riunirà i gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro.

Ore 13.50. Iniziato il vertice del centrodestra di governo - È iniziato a Villa Grande, a Roma.

Ore 13.20. Le casse di Forza Italia piangono - Ecco un motivo che potrebbe ostacolare le elezioni anticipate: la salute (precaria) dei forzieri dei partiti. C'è un caso morosi dentro il Movimento 5 stelle ma anche dentro Forza Italia. Ci sono deputati, senatori e consiglieri regionali che non versano regolarmente le quote dovute (900 euro al mese, cifra comunque inferiore a quanto preteso dalle altre forze politiche). Il problema emerge chiaramente dall'ultimo bilancio, quello chiuso al 31 dicembre scorso, pubblicato on line, ed è ancora una volta il tesoriere Alfredo Messina a lanciare l'allarme: «la contribuzione proveniente dai parlamentari e dai consiglieri regionali del nostro Movimento, nel 2021, nonostante l'incremento rispetto all'esercizio precedente, è ancora in sofferenza». Un parlamentare su tre risulterebbe inadempiente e questo avrebbe provocato un "buco" di almeno due milioni di euro nei conti, già in rosso, visto che ad oggi Fi ha un disavanzo di 340mila euro ed è debitrice verso l'ex premier per oltre 92milioni di euro. In pratica, Berlusconi, in prima persona (dal 2014 ha sborsato di tasca propria quasi 100 milioni di euro sottoforma di fideiussioni bancarie) e attraverso le sue aziende o i familiari continua a garantire la sopravvivenza del movimento creato nel '94, confermandosi principali creditore e di fatto unico proprietario del partito. Oltre un anno fa il Comitato di presidenza di Fi aveva deliberato di punire i morosi non candidandoli, ma da allora questa decisione è rimasta lettera morta, anche perché in molti casi gli inadempienti dicono di farsi carico di sostenere spese locali e ritengono di poter compensare queste ultime con gli arretrati da versare alle casse forzista.

Ore 13.10 Carfagna: «Domani sarà chiaro chi lavora per il Paese e chi no» - Penso che in questo momento siamo tutti tenuti al rispetto del regole, fra tutte ascoltare le comunicazioni del presidente Draghi in Parlamento. Non credo che gli servano consigli, credo che domani avrà tutti gli elementi politici per prendere le sue decisioni: ci sarà un momento di grande chiarimento davanti al Paese. Penso che sarà chiaro a tutti gli italiani qual è la posta in gioco, chi vuole la crisi e chi non la vuole, chi lavora nell'interesse del Paese e che per il proprio tornaconto personale». Così la ministra Mara Carfagna, rispondendo a una domanda dopo la firma dell'accordo di partenariato sui Fondi Europei.

Ore 12.30 Pd, pressing su Draghi - Continua il pressing del Pd, a tutti i livelli e con tutti i protagonisti di questi giorni, su Mario Draghi, affinché scelga di restare alla guida del governo. È quanto viene confermato da fonti dem. Parola chiave: continuità. In quest'ottica rientrerebbe la visita del segretario Pd, Enrico Letta, stamani a Palazzo Chigi. Sull'incontro dal Nazareno bocche cucitissime: «Non è il momento dell'improntitudine - viene spiegato - serve serietà».

Ore 12.00 Un altro deputato M5S dichiara che voterà la fiducia a Draghi. Come Alemanno e Cimino, anche il deputato Niccolò Invidia ha dichiarato che voterà per sostenere il governo.

Ore 11.45 Finita la riunione tra Matteo Salvini, i ministri e i sottosegretari della Lega: «Avanti senza M5S». «A prescindere dagli esiti della crisi di governo ed anche in caso di elezioni anticipate, la Lega vuole tutelare la tenuta economica e sociale del Paese garantendo l’approvazione in tempi brevissimi di una legge di bilancio anche tabellare che dia certezze e stabilità. L’obiettivo è evitare un mercanteggiamento preelettorale in sede di bilancio, garantendo al contempo con responsabilità la messa in sicurezza dei conti dello Stato». È quanto emerso durante la riunione di Matteo Salvini con i ministri e i sottosegretari del partito. «Si conferma grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro “con gli inaffidabili 5Stelle e senza chiarezza”. L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese. Dal confronto di ieri sera con i gruppi parlamentari, era emersa grande insoddisfazione nei confronti dei ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza considerati “inadatti a proseguire”», si legge in una nota della Lega. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ora andrà a villa Grande, sull'Appia, per un vertice del centrodestra di governo. Attesi anche i leader centristi, come Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi.

Ore 11.25 Draghi ricorda con una nota la strage di via D'Amelio - « Oggi ricordiamo la strage mafiosa di via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Borsellino è un eroe della Repubblica: insieme a Giovanni Falcone ha inferto colpi durissimi ai vertici di Cosa Nostra e posto le basi per un nuovo modo, moderno ed efficace, di combattere la mafia. L'uccisione di Giovanni Falcone cinquantasette giorni prima non aveva scalfito la determinazione di Borsellino nel portare avanti le indagini su Cosa Nostra. La sua morte rimane una macchia sulla nostra storia e sulle nostre istituzioni che non seppero proteggerlo». Lo dichiara il premier Mario Draghi. «Nel celebrare il lavoro di Borsellino, il suo coraggio, il suo senso del dovere e dello Stato, dobbiamo continuare nella ricerca della verità sullo stragismo mafioso e intensificare il nostro impegno contro le mafie. È il modo migliore per commemorare chi ha perso la vita al servizio dell'Italia, per mostrare concreta vicinanza ai loro cari», conclude.

Ore 11.20 Draghi ha incontrato il Capo dello stato Mattarella - ll presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella. L'incontro rientra nelle consuete interlocuzioni tra presidente e premier, tanto più in fasi delicate come l'attuale, e all'indomani del viaggio in Algeria. Lo sottolineano fonti del Quirinale.

Il premier rientra a Chigi dopo l'incontro al Quirinale con Mattarella

Ore 10.50 Un'altra deputata M5S, Rosalba Cimino, dichiara che voterà la fiducia a Draghi - «Se il Movimento non lo farà lascio il partito», dice Cimino. «Ormai mancano pochi mesi alla fine della legislatura, è giusto fare la legge di bilancio e non mettere il paese in crisi con l'esercizio provvisorio», dice all'AdnKronos.

Ore 10.15 Letta vede Draghi - Il segretario del Pd Enrico Letta, questa mattina è stato a palazzo Chigi, a colloquio con il premier Mario Draghi.

Ore 10.10 Salvini riunisce i ministri, oggi vertice del centrodestra - È iniziata alla Camera la riunione di Matteo Salvini con ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari della Lega. Oggi è previsto un vertice del centrodestra di governo all'ora di pranzo a Villa Grande, dove il leader di FI Silvio Berlusconi alloggia a Roma.

Meloni e i sospetti di FdI su Lega e Berlusconi. «Doppio gioco per salvare l'esecutivo»

Ore 9.50 Alemanno (segretaria d'Aula M5S) «Voterò la fiducia a Draghi senza dubbio» - «Se il presidente Draghi chiederà la fiducia delle Camera, io la accorderò senza dubbio. Oltre un anno fa, in piena crisi pandemica, ho approvato la formazione di un governo di unità nazionale. Non smetterò di sostenerlo oggi di fronte a un'emergenza sociale, se possibile, ancora più critica». Lo dice Maria Soave Alemanno, deputata del M5s, alla Gazzetta del Mezzogiorno. È «sbagliato rivolgersi esclusivamente alla pancia del proprio elettorato o perdersi in strategie politiche oggi più che mai fuori luogo. Considerando questo punto di vista, mi chiedo: chi sta davvero tradendo qualcuno?», dice tra l'altro la deputata 5 stelle.

Crisi di governo, l'aut-aut dei grillini governisti a Conte: Draghi bis o rischio scissione