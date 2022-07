Crisi di governo, Salvini: «Basta teatrino di Conte». Meloni: «Assurdo impedire le elezioni»

Crisi di governo, la situazione oggi domenica 17 luglio. Cosa succede con Mario Draghi? «Cinque Stelle e Pd da tempo bloccano l'Italia coi loro litigi e le loro pretese, con crisi, richieste di poltrone, ius soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta!». Lo dice Matteo Salvini, postando un suo video su Facebok. «Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta, Di Maio, che passano il tempo a litigare, se volete andare avanti per settimane a begare fatevi da parte», dice nel filmato. «Conto che siano gli italiani presto a scegliere dei parlamentari seri, onesti e perbene», conclude il leghista.

La crisi di governo

Ore 11.50 - Cancelleri all'assemblea M5S: sostenere governo

Occorre sostenere il governo ed essere coerenti, anche perché gli scenari alternativi - ovvero il voto o un nuovo governo con il Movimento all'opposizione - non ci permetterebbero di attuare i punti del nostro documento. Così la deputata M5S Azzurra Cancelleri intervenendo nel corso dell'assemblea congiunta. Finora, secondo quanto viene riferito, sono una decina i parlamentari stellati che tra ieri e oggi si sono espressi a favore della fiducia al governo presieduto da Mario Draghi.

Ore 11.10 - Marcucci (Pd): Draghi bis senza M5S? Interesse dell'Italia al primo posto

Un Draghi bis senza M5S? «Gli interessi dell'Italia al primo posto». Il senatore Pd, Andrea Marcucci, risponde così all'Adnkronos sulla possibilità di andare avanti con il premier senza il sostegno dei 5 Stelle o di una sua parte. Quanto alla alleanza con i pentastellati, per Marcucci è ormai fuori dall'orizzonte. «Sono Conte e le sue pretese a confermare che l'alleanza è finita». Senatore Marcucci, Andrea Orlando dice che "ogni ipotesi senza M5S non è percorribile". È d'accordo? «Nella condizione data, non possiamo porre condizioni. Il dibattito in corso nel M5S, evidenzia la presenza di un'area fortemente antigovernista, e di una più responsabile. Non credo che mercoledì riusciremo ad avere tutto il M5S, ma solo una sua componente, che aggiunta ai numeri di Di Maio, sarà comunque significativa».

Ore 10.40 - Riprende l'assemblea congiunta M5S con Conte

È ricominciata da pochi minuti l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. La riunione in videoconferenza, iniziata ieri sera intorno alle 20.30, si è conclusa alle 23.30 ed è stata aggiornata a questa mattina. «Per ora - spiega un parlamentare grillino all'Adnkronos, numeri alla mano - 17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli». La partita ad ogni modo è ancora lunga: l'assemblea, considerato l'alto numero di interventi 'prenotatì, potrebbe protrarsi almeno fino all'ora di pranzo.

Ore 10.30 - Meloni: assurdo fare di tutto per evitare le elezioni

«Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo». Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.