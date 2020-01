Craxi, ecco chi parte per Hammamet per partecipare alle commemorazioni

Qualcuno da Roma, da Milano e in nave da Civitavecchia parte per Hammamet, qualcuno partecipa da lontano. Sono 600 le persone che hanno aderito al Comitato d’onore per le celebrazioni dei 20 anni dalla morte di Bettino Craxi.



La cerimonia ad Hammamet durerà tre giorni, con il clou domenica 19 al cimitero della città tunisina. E scorrendo i nomi che hanno aderito all'iniziativa si trovano Isabel Allende, Renzo Arbore, Fedele Confalonieri, l'ex calciatore Beppe Dossena, Stefano Parisi, Tarack Ben Ammar, la stilista Chiara Boni, gli storici Francesco Perfetti e Franco Cardini, e poi Giulio Tremonti, Renato Pozzetto e Massimo Boldi.