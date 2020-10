Covid, caos sport. Il ministero: «Ok agli allenamenti individuali», ma una circolare lo smentisce

Parziale retromarcia da parte del Governo per quanto riguarda l'esercizio delle attività sportive. Dopo l'emanazione dell'ultimo di Dpcm finalizzato a contenere il contagio da Covid, era sembrato, infatti, che pur fermando i campionati di carattere regionale, nelle strutture che restavano aperte, fosse concessa agli atleti la possibilità di allenarsi, naturalmente in forma individuale, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti.

Dpcm, che sport posso fare? No alla danza, sì al tennis: il governo risponde agli atleti

Tale interpretazione, relativa agli sport di contatto all'aria aperta, si evinceva anche dalle Faq, le domande frequenti diffuse dal ministero dello Sport, lo scorso lunedì: «Fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto - si legge nel documento che al momento risulta essere in aggiornamento - Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria».

Una timida apertura che aveva lasciato un barlume di speranza ai presidenti delle società dilettantistiche, i quali avevano visto all'improvviso stopparsi le loro attività. L'illusione tuttavia è durata poco e già nella serata di ieri, una circolare inoltrata ai prefetti dal ministro dell'Interno andava in direzione opposta, vietando oltre alle partite anche gli allenamenti individuali di atleti non partecipanti a competizioni nazionali: «Sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali - c'è scritto nella comunicazione - confermando quanto già disponeva il precedente Dpcm, ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale».

I pareri evidentemente discordanti, hanno condotto molte società a sospendere immediatamente ogni attività, in attesa di ulteriori chiarimenti. Emblematico, in tal senso, il documento inoltrato dalla Federazione italiana Rugby, in cui, elencante le discordanze, si coglie l'occasione per chiedere scusa ad atleti ed affiliati: «Ci scusiamo per il caos che regna all'interno del mondo dello sport, non appena avremo indicazioni dalla presidenza del Consiglio dei ministri, sarà nostra premura inoltrarle».

