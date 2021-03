Covid, Speranza: «Miglioramento già alla fine della primavera. Io disponibile a vaccinarmi con Astrazeneca»

«Io sono ottimista, guardo con fiducia alle prossime settimane, le limitazioni sono indispensabili, ma con l'aumentare delle vaccinazioni, la situazione migliorerà. Già alla fine della primavera e in estate assisteremo ad un miglioramento significativo». Con queste parole il ministro della salute Roberto Speranza, ospite a Domenica In, lancia un messaggio di positività guardando l'andamento futuro della pandemia da Covid-19 nel nostro paese. «Ci sarà bisogno di gradualità, ma da qui a fine dell'estate avremo un quadro completamente diverso da oggi» continua il ministro, rispondendo alle domande di Mara Venier su Rai1.

Per un ritorno alla normalità, il ministro ricorda poi l'importanza della vaccinazione come principale strumento per porre fine alla crisi sanitaria. «Io sono disponibile a vaccinarmi con Astrazeneca quando sarà il mio turno» dice il ministro, come gesto significativo per rassicurare la popolazione sulla sicurezza del vaccino di Oxford. Un gesto, il suo, che seguirebbe quello delle scorse ore del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e del Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il ministro Speranza, ricorda poi la risposta incoraggiante avuta finora a seguito della campagna di vaccinazione. «Se vogliamo chiudere stagione di restrizioni, che ha rotto le relazioni tra le persone, il vaccino è la soluzione» ribadisce.

