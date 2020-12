Covid, Speranza: «Altre settimane di sacrifici, poi Rt scenderà. Il vaccino non sarà obbligatorio»

Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza riferisce al Senato sul piano vaccini: «Ci aspettano altre settimane di sacrifici, poi Rt scenderà. Attenzione ad allentare le misure adesso perché la terza ondata è dietro l'angolo». È quanto sta affermando nell'aula del Senato il ministro della Salute Speranza nel suo intervento sulle misure per l'emergenza Covid, sostenendo, inoltre, che il vaccino non sarà obbligatorio.

Come ha anticipato, Speranza illustrerà le misure del prossimo dpcm e le linee guida del piano dei vaccini elaborato dal ministero, dal commissario straordinario dell'emergenza, l'Istituto superiore di sanità e l'Aifa.

«No a lockdown generale»

L'obiettivo del governo è piegare la curva senza un lockdown generalizzato. L'esperienza di queste settimane ci dice che la scelta di un modello su gradi di rischio appare essere in grado di appiattire la curva del contagio senza un lockdown. La situazione pero è seria e non può essere sottovalutata. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza al Senato.

«Settimane di sacrifici»

Per la stabilizzazione dei primi risultati c' è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi di una cura di mantenimento. L'onda resta ancora molto alta quindi attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con scampato pericolo. Non facciamoci illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l'angolo. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando al Senato.

«Scuola, riportare in presenza in presenza le superiori»

Compatibilmente con l' evoluzione del quadro epidemiologico è obiettivo del governo riportare in presenza le scuole superiore. lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza al Senato.

Il Natale al tempi del Covid sarà blindato. Di "un giallo rafforzato", per dirla con Giuseppe Conte. Dopo un lungo scontro andato in scena nella notte a palazzo Chigi, nel governo è prevalsa la linea della "massima prudenza". Anzi: del "massimo rigore".





