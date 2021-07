Covid, deputato della Lega positivo: slitta l'esame del dl Sostegni bis

Lunedì 12 Luglio 2021, 10:15

Un deputato della Lega, componente della commissione Bilancio, secondo quanto si apprende è risultato positivo al Covid. Per questo l'Aula della Camera, che ha all'ordine del giorno l'esame del dl Sostegni bis, slitta di due ore e i lavori riprenderanno alle 11.30. In base al tracciamento sono stati messi in quarantena altri due deputati. Tutti i componenti della commissione Bilancio di Montecitorio, che hanno partecipato ai lavori parlamentari nei giorni scorsi, stanno effettuando il tampone prima di accedere oggi alla Camera dei deputati.