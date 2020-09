Covid, Mattarella e Steinmeier: «Non è il momento di abbassare la guardia» Rilancio dei gemellaggio italo-tedeschi

Covid, non è il momento di abbassare la guardia. «Siamo ancora in pieno tempo Covid ma speriamo di aver lasciato alle spalle la parte piu insidiosa della pandemia» anche se non si deve abbassare la guardia. «Abbiamo di fronte a noi un percorso che speriamo si concluda in fretta, ma dobbiamo approcciarci a »un futuro che che ci interpella su prospettive di ripresa». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, per un evento intitolato 'La Rinascita ai tempi del Covid'. Il capo della Stato è con il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale.

«Siamo ancora ai tempi del Covid - ha detto ancora Mattarella - anche se abbiamo alle spalle la parte più insidiosa. Ora abbiamo di fronte un percorso e una prospettiva che speriamo si concluda velocemente, ma che ci interpella per la ripresa».

Mattarella riceve a Milano presidente Germania Steinmeier in visita ufficiale in Italia

Un premio per promuovere la collaborazione fra Italia e Germania a livello dei Comuni. Lo hanno annunciato i presidenti della Repubblica italiana e della Repubblica federale di Germania, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier sottolineando la comune solidarietà europea e i legami fra i due Paesi. Steinmeier e Mattarella hanno incontrato alcuni sindaci di Comuni italiani e tedeschi che hanno attivato esperienze di gemellaggio e alcuni rappresentanti delle Associazioni dei Comuni per discutere degli scambi al livello comunale tra i due Paesi.



«Gli oltre 400 gemellaggi comunali che uniscono Germania e Italia, svolgono, alcuni da decenni, una vivace e composita attività per la comprensione e l'incontro tra le comunità in Italia e in Germania, contribuendo in questa maniera alla coesione al livello europeo», si sottolinea nella dichiarazione congiunta. «In particolare ciò ha avuto una recente dimostrazione nell'impegno solidale manifestato durante la pandemia di Covid-19. I gemellaggi tra Comuni rappresentano un elemento irrinunciabile della cooperazione bilaterale e di un'Europa vissuta dalle società civili».



LA VISITA

In mattinata visita al Duomo per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale in Italia. Dopo aver pranzato nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale al termine degli incontri della mattinata, i due presidenti hanno percorso i pochi metri da Palazzo Reale fino all'ingresso della cattedrale di Milano, dove ora è un in corso una visita privata.

