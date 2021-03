Covid, Bonetti: «Bonus baby sitter anche per autonomi, congedi e smart working con figli in Dad»

Lavoro agile fino al totale dei giorni di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente. Purché il figlio sia al di sotto dei 16 anni. In caso contrario, si prevede un periodo di congedo straordinario. È una delle misure proposte all'interno del Dl Sostegno. Ne ha parlato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti al question time alla Camera: «Di fronte alle sempre più estese chiusure delle scuole e dei servizi educativi - ha dichiarato la ministra - causate dall'aumento della diffusione dell'epidemia (da Covid ndr), fin dall'inizio dell'emergenza ho voluto mettere in campo diversi strumenti che potessero rispondere alle diverse esigenze delle famiglie», così Bonetti.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Scuola, picco della Dad, didattica a distanza: «Da lunedì a casa... MONDO Smart working originale a Tokyo: spazi innovativi e idee per i... LO SCENARIO Covid e ragazzi tra lockdown e Dad, la psichiatra Adelia Lucattini:... ITALIA Cortina, la cabina per lo smart working è a 2400 metri di...

Dipendenti pubblici, patto con Draghi in 6 punti: più lavoro agile, ecco cosa cambia

Che poi ha aggiunto: «Le misure che sono state attuate hanno dimostrato una buona efficacia nella prima parte dell'epidemia, pur scontando i limiti del loro carattere di straordinarietà. Il Governo sta già lavorando per introdurre nel decreto sostegni di prossima emanazione le misure di aiuto alle famiglie applicabili a tutte le situazioni di sospensione dell'attività didattica in presenza in modo automatico, diversificandole secondo i loro bisogni», ha sottolineato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia.

Stop licenziamenti sino a giugno e l'ipotesi di cancellare 60 milioni di cartelle: decreto "Sostegno" verso l'ok

Le fasce d'età

Nel Dl Sostegno - ha proseguito Bonetti - «la prima misura riguarda la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente ai giorni di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16 nonché per la durata della quarantena disposta per lo stesso dal dipartimento di prevenzione della asl a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o all'interno di strutture regolarmente frequentate per lezioni musicali e linguistiche oppure per attività sportive di base e attività motoria», così la ministra per le Pari opportunità. «In caso di impossibilità a ricorrere al lavoro agile - ha aggiunto Bonetti - verrà riconosciuto ai genitori dei figli minori di 16 anni il diritto a un periodo di congedo straordinario con una indennità, nel caso di figli minori di 14 anni, pari al 50% della retribuzione», così la ministra.

Covid congedo parentale, diventa retroattivo e retribuito fino al 50% anche per figli con meno di 16 anni

Bonus servizi

La ministra per le Pari opportunità ha sottolineato inoltre che «la stessa previsione si estenderà ai genitori dei figli con disabilità in situazioni di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o, ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura».

Covid, la Caporetto delle scuole dal Piemonte alla Sicilia: 6 milioni tornano in Didattica a distanza

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi e quelli impegnati nel contrasto all'epidemia (da coronavirus ndr.), come le forze dell'ordine, i lavori del settore sanitario e socio-sanitario, Elena Bonetti ha concluso che «stiamo lavorando per la reintroduzione della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting o, più generalmente, di servizi educativi. Mai come in questo momento è indispensabile che nessuno, in particolare le famiglie, i bambini e i giovani si sentano lasciati soli, perché la ricostruzione di cui abbiamo bisogno partirà da tutto quel grande patrimonio che è la fiducia che il popolo italiano non ha mai fatto venire meno in questo periodo».

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA