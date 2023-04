Cospito interrompe lo sciopero della fame contro il 41bis: lo ha comunicato al carcere, aveva già ripreso ad alimentarsi

Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame iniziato il 20 ottobre 2022. Lo ha comunicato l'anarchico recluso al 41 bis su un modello prestampato a disposizione dei detenuti in cui ha scritto: «Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame», avvisando così i vertici del Dap, del carcere di Opera e del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il tutto accade all'indomani della pronuncia della Consulta che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’articolo del codice che «vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo».