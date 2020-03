Coronavirus, nuova stretta sui parchi: via libera del governo alle Regioni

Emergenza coronavirus, arriva un'altra stretta. In queste ore la conferenza delle Regioni in collegamento con i ministri Boccia e Speranza sta dando il via libera alla copertura giuridica dei governatori che vogliono chiudere i parchi e le aree verdi per impedire così che ci siano assembramenti all'aria aperta con la scusa dell'attività sportiva all'aperto. Anche il Viminale è in campo.



L'obiettivo è duplice: uniformare l'intervento e dall'altra parte permettere alle singole regioni di intervenire con nuove ordinanze e divieti a seconda dalla situazione epidemiologica che stanno vivendo i vari territori.



