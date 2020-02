«La questione della protezione dei nostri medici è prioritaria, dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni regionali per questo obiettivo. Non credo sia il momento per il rimpallo di responsabilità. Ci sono poteri straordinari che abbiamo dato a Borrelli che è in coordinamento costante con le istituzioni locali», ha affermato il ministro della Saluterispondendo in merito all'emergenzaad una domanda durante la conferenza stampa con Oms, Ue e Ecdc.