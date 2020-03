Cresce l'allarme in Parlamento per l'epidemia da coronavirus. I senatori hanno ricevuto ieri sera una mail in cui vengono invitati a comunicare l'eventuale "contatto stretto" con soggetti risultati positivi al coronavirus. La richiesta, fatta dai questori di Palazzo Madama, invita i colleghi a comunicare il contatto sia all'azienda sanitaria di competenza o al medico di base di ciascun parlamentare, sia al Senato. La misura si aggiunge alla stretta sugli ingressi e sugli orari che è stata decisa lo scorso venerdì per il Senato. © RIPRODUZIONE RISERVATA