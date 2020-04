Coronavirus. Salvini e le chiese aperte a Pasqua, l'Imam di Roma: «Non possiamo rischiare la vita delle persone»

Anche l'Imam della moschea di Roma risponde a Matteo Salvini sulla proposta di aprire le chiese per Pasqua. «È Dio-Allah che ci indica che la salute dei fedeli è la prima cosa da tutelare», spiega Sami Salim che all'Adnkronos osserva: «La salute è la cosa più importante anche per la religione. Dio-Allah ha dato la retta via per tutti, per il mondo e ci dice che con la salute non dobbiamo rischiare. Come responsabili di comunità poi non possiamo mettere a repentaglio la vita delle persone».

Pasqua a porte chiuse dunque. «Capisco che è una festa - aggiunge l'imam Salim della moschea di Roma - ma davanti al rischio della vita non c'è altro da fare che chiudere. Non è una questione di coraggio, è indice di responsabilità per la comunità globale».

