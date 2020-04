Premi di 1.000 euro ai medici e aumento delle pensioni minime: ecco gli aiuti a pioggia di alcune Regioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soldi subito. E tanti. Sembra essere questa la nuova linea di condotta adottata da alcuni presidenti di Regione. Tre casi spiccano su tutti. La Lombardia, guidata dal leghista Attilio Fontana, ha deciso di anticipare direttamente a un milione di cittadini in cassa integrazione i soldi che altrimenti riceveranno fra qualche settimana dall'Inps. In Emilia-Romagna il presidente Stefano Bonaccini ha invece avviato un piano da 300 milioni euro che tra l'altro prevede l'elargizione di un premio di mille euro - in media - a tutti i medici e gli infermieri della Regione. L'Emilia prevede finanziamenti a pioggia per molti settori economici, a partire dalle infrastrutture produttive turistiche e agricole, comprese anche le edicole alle quali sono riservati aiuti per 500.000 euro. Ma l'intervento più massiccio almeno finora è senz'altro quello della Regione Campania che è pari a 600 milioni di euro. Il piano di aiuti presentato dal presidente Vincenzo De Luca prevede fra l'altro di portare a 1.000 euro per due mesi tutte le pensioni minime pagate in Campania e un contributo di 2.000 euro ai titolari di piccole imprese in aggiunta ai 600 stanziati dal governo centrale. Altri fondi ad hoc arriveranno alle famiglie a basso reddito e a quelle con figli disabili.