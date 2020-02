Coronavirus non ferma il Parlamento, domani fiducia sul dl intercettazioni

I lavori del Parlamento proseguiranno lo stesso, nonostante l'emergenza Coronavirus in Italia. E' l'indicazione che emerge da fonti di Governo e di Montecitorio dove domani, alle 10, inizierà la conferenza dei capigruppo in vista del voto di fiducia sul dl intercettazioni, atteso nel pomeriggio. «Un modo - dicono fonti di governo - anche per mandare un messaggio al Paese». Il dl deve essere convertito in legge entro il 29 febbraio, sabato prossimo.



Ma rimane l'incognita dei parlamentari provenienti dal Nord, a partire dalle quattro regioni dove si stanno verificando casi di contagio. Ultimo aggiornamento: 17:12