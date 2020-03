Coronavirus: negozi, sport e spostamenti: nuova stretta, oggi il governo decide

È attesa in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto del Coronavirus. La decisione del premier Giuseppe Conte dovrebbe arrivare a ore: le norme preciserebbero l'ultimo Dpcm dunque, secondo fonti di governo, potrebbero essere inserite non in un nuovo Decreto del presidente ma in un provvedimento correttivo più snello. Tra le misure al vaglio ci sarebbe lo stop all'attività fisica all'aperto, lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel weekend, lo stop agli spostamenti nelle seconde case.

Militari in campo contro le violazioni delle misure varate dal governo per contenere il contagio da coronavirus. Saranno i prefetti a inoltrare all'amministrazione centrale le richieste degli amministratori locali che invocano l'intervento degli uomini della missione Strade sicure, la missione che adesso potrebbe essere aumentata di altre 13mila unità, arrivando così a oltre 20mila uomini, per controllare il territorio. Potrebbe esserci anche Roma. Ma intanto Palazzo Chigi, con un nuovo decreto, potrebbe emanare norme ancora più rigide, dal momento che gli spostamenti nelle città continuano ad essere numerosi e i contagi non sono diminuiti. Non soltanto vietando le attività sportive all'aperto, ma anche riducendo alla sola mattina l'orario di apertura dei negozi di generi alimentari, chiudendo le altre tipologie di esercizi commerciali e ipotizzando controlli sui tabulati telefonici per verificare le autocertificazioni di chi esce.

Ultimo aggiornamento: 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA