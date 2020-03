Coronavirus, un caso al ministero Agricoltura. Uffici chiusi, il palazzo sarà sanificato

«Anche al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali si è registrato un caso positivo di coronavirus. Voglio esprimere la mia vicinanza a questa persona e alla sua famiglia. Posso immaginare che non è affatto semplice, e voglio provare a darle coraggio, anche da qui». Lo annuncia su Facebook la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova.

«Nel frattempo gli uffici sono stati chiusi e il palazzo sarà sanificato, così da poter riprendere il lavoro in tutta sicurezza quanto prima. Io mi sono temporaneamente spostata con i miei collaboratori negli uffici di Ismea, per poter continuare da qui a seguire gli aggiornamenti sul coronavirus e su quanto sta affrontando il nostro settore in queste ore», spiega la ministra. «Avanti, con coraggio e determinazione ne usciremo: tutto andrà bene, ne sono certa», conclude Bellanova.

