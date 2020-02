Salvini: governo di unità senza Conte. No del Pd. Crimi: «Esecutivo lavora, altri straparlano»

Matteo Salvini dà due notizie appena entra in sala stampa: questa mattina andrà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi, aggiunge, che questo governo non è capace a gestire l'emergenza. Dice il leader della Lega: "Obiettivo la normalità, ma al governo c'è confusione. Se c'è un governo dia segni di presenza economica". L'ex ministro dell'Interno: "Il rinvio per tutto il Paese degli adempimenti fiscali e tributari. Ritengo scandalosa apertura dell'inchiesta sull'ospedale di Codogno, fatta partire dal presidente del Consiglio. L'attuale governo non è in grado di affrontare l'emergenza. Questa mattina al Quirinale porterò le richieste delle categorie produttive. Al presidente della repubblica porterò il raccapriccio di chi apre inchieste sui medici che lavorano".

Salvini: governo senza Conte. «Questa squadra di governo non é adatta a gestire la normalità, figuriamoci l'emergenza. Noi vogliamo che l'Italia riparta ma con Conte non riparte. La Lega c'è per accompagnare il paese fuori dal pantano, per accompagnare il paese al voto». Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera ad una domanda se la Lega è disponibile ad un governo di solidarietà nazionale.

Conte: siamo già uniti. «Noi siamo un governo unito, lo siamo già». Così il premier Giuseppe Conte sulla proposta di un governo di unità nazionale avanzata da Matteo Salvini.



Il Pd chiude. «Non se ne parla. Ci mancherebbe pure. Con la Lega nessuna alleanza di governo». Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ribadisce la chiusura del Pd ad un governo di unità nazionale con la Lega.

Crimi: esecutivo lavora. «L'Italia ha un governo, che sta lavorando seriamente e che è concentrato a dare risposte efficaci rispetto alla diffusione del Coronavirus. Un governo nato con un atto di grande responsabilità a fronte della situazione di emergenza in cui il Paese rischiava di piombare per la crisi innescata da qualche fenomeno da spiaggia. Pensare al voto in un momento così delicato mi sembra il solito desiderio di chi ha tempo di straparlare e fare sciacallaggio, pensando esclusivamente al proprio tornaconto personale». Così il capo politico M5S Vito Crimi.

