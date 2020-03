Coronavirus, Fox News: «Governo italiano fu avvertito da intelligence del rischio pandemia»

«Il governo italiano sapeva del rischio pandemia». Questa la tesi di Fox News: in un lungo articolo dedicato all'emergenza italiana il sito sostiene che il governo italiano fu avvertito da alcuni rapporti di intelligence del rischio di pandemia, poco dopo che l'emergenza coronavirus esplose in Cina, ma la questione venne ampiamente sottovalutata.

Fox News cita un «esperto di sicurezza che fa base a Roma» che ha chiesto di mantenere l'anonimato, perché «non autorizzato a parlare in pubblico» della questione. Secondo la fonte, riporta l'edizione online di Fox News, emittente vicina alla Casa Bianca, «rapporti di intelligence allertarono il governo della potenziale pandemia pochi giorni dopo che questa si infiltrò in Cina alla fine dello scorso anno. Ma passarono settimane prima che qualsiasi azione seria venne presa a Roma». Secondo la fonte citata da Fox News, l'idea generale era «che era un problema cinese, che non sarebbe arrivato qui».



