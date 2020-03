Conte, il messaggio per i 159 anni dell'Unità: «Mai come adesso uniti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi 17 marzo 2020 cade il 159 anniversario dell'Unità d'Italia. Il 17 marzo 1861, infatti, Vittorio Emanuele II di Savoia proclamò il Regno d'Italia. E l’anniversario cade in un momento particolare. Quello di tutti stretti intorno al’Italia nella guerra che abbiamo intrapreso contro il virus. Il premier Conte twitta: “159 anni fa veniva proclamata l’Unità d’Italia. Da allora il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta".E ancora: “Mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi”. Dal governo viene l’appello: “Tiriamo fuori il tricolore, a sventolare sui nostri balconi, appeso alle nostre ringhiere, orgogliosi di essere italiani, uniti e senza polemiche.Fate girare, coloriamo il paese, facciamoci sentire. Viva l'Italia e gli italiani”. E già in questi giorni sui balconi è comparsa la bandiera italiana. E altre ne appariranno oggi. Pure sui social bandierine tricolore a centinaia. E le foto delle Frecce tricolore. E il tricolore che dipinge nei fotomontaggi tanti pezzi del mondo. La bandiera europea sembra invece in ritirata nel paesaggio italiano. E a Bruxelles dovrebbero chiedersi come mai.