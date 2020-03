Matteo Salvini si presenterà con 12 punti, Giorgia Meloni con la richiesta di mettere subito 1000 euro sul conto corrente degli italiani, Antonio Tajani tornerà a spingere sulla proposta di una cura choc per famiglie e imprese. Domattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vedrà i leader del centrodestra: ascolterà le loro idee per uscire dall'emergenza economica del coronavirus e con ogni probabilità annuncerà loro il varo del nuovo Dpcm che proroga le misure di chiusura del Paese per altre due settimane a partire dal 3 aprile.

Coronavirus, il tavolo a Palazzo Chigi

Torna così a riunirsi il tavolo - fortemente voluto dal Quinale - di Palazzo Chigi. Il giorno dopo, giovedì, toccherà alla cabina di regia resieduta dal ministro Federico D'Incà con i capigruppo di opposizione e che vede impegnato anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Coma ha detto questa mattina Matteo Salvini a Il Giornale per ripartire è necessario «mettere in campo subito almeno duecento miliardi», e per trovarli serve un «reset totale: pace fiscale e pace edilizia». Per il leader della Lega se si vuole ripartire «dovranno essere azzerati i debiti privati e lasciare fare le imprese: via tutta la burocrazia, tu fai e poi io controllo, non l'inverso come è oggi».

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni invece ieri sera ha inviato al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, una lettera con una proposta già scritta e articolata per accreditare immediatamente sul conto corrente di chi ne fa richiesta 1000 euro. «Esattamente come lo Stato, con un click, ti preleva i soldi quando non hai pagato una multa o ti blocca il conto corrente se hai una azienda che non è considerata in regola, lo Stato con un click può mettere i soldi sul tuo conto corrente. Speriamo che qualcuno ci risponda».

Per Forza Italia vale la linea tracciata da Tajani ma soprattutto da Silvio Berlusconi: «Abbiamo un piano che prevede di arrivare almeno a 100 miliardi, sperando che bastino. Dobbiamo finanziare la sanità, la spesa sociale, le grandi e le piccole imprese, occorre garantire liquidità al mercato per difendere il tessuto produttivo del nostro Paese. Lo Stato deve dare la sua garanzie alle banche sui prestiti che faranno alle imprese, questo è fondamentale, salvaguardando la continuità aziendale e i posti di lavoro».

