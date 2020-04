Coronavirus, Fase 2 e l'Isola del Tesoro di Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici persone ai funerali, ed ecco che la decisione del governo da fase 2, quella delle caute riaperture, smentisce quella che sembrava una verità assodata. E cioè che la politica se ne infischi ormai della letteratura. Mica vero: a Palazzo Chigi devono essere dei fan di Robert Louis Stevenson. E avranno intonato, prima di emanare il Dpcm sul permesso di celebrare funerali ma soltanto con 15 presenti oltre il defunto e il prete, la canzone che cantano i pirati nell’Isola del tesoro.Quella intitolata Quindici uomini sulla cassa del morto e che fa così:“Quindici uomini, quindici uomini sulla cassa del morto, /yo-ho-ho e una bottiglia di rum! /Quindici uomini, quindici uomini sulla cassa del morto,/yo-ho-ho e una bottiglia di rum!Satana agli altri non ha fatto torto, con la bevanda li ha spediti in porto, /yo-ho-ho e una bottiglia di rum! /Quindici uomini, quindici uomini sulla cassa del mortoyo-ho-ho e una bottiglia di rum per conforto!”.Questa canzone era cantata dai pirati nel libro di Stevenson.Poi un certo Quentin Van Marle, studioso ed esploratore inglese, ha scoperto che era davvero un inno che cantavano i corsari del 1700. La canzone si riferisce alla vicenda di Edward Teach, un capitano pirata che per punire alcuni dei suoi uomini colpevoli di tentato ammutinamento li abbandonò su una piccola isola deserta, lasciando loro soltanto una bottiglia di rum a testa.Dei 30 uomini che furono abbandonati, ne sopravvissero 15 e da qui nacque la canzoncina. Che a un certo punto dice: “Il rum è il mio demonio”. Speriamo che non lo sia anche a Palazzo Chigi, dove mai come adesso serve lucidità.