Coronovirus, Cdm: elezioni amministrative da metà settembre a dicembre

Coronovirus, ok del Cdm allo slittamento delle elezioni amministrative. Via libera, dunque a quanto si apprende, del Consiglio dei ministri allo slittamento delle amministrative. Nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna Regione chiamata al voto potrà indire le elezioni. L'ipotesi approdata sul tavolo all'inizio della riunione era quella di una finestra larga che andasse dalla metà di luglio al mese di novembre.

Osservatorio salute: «Zero contagi dal 12 maggio, nel Lazio e al Sud da fine aprile. In Lombardia a fine giugno»

Coronavirus, morta la mamma dei calciatori Filippini: era ospite fissa a "Quelli che il calcio"

Finestra amministrative settembre-dicembre. La finestra elettorale per le amministrative decisa dal Consiglio dei ministri, a quanto apprende l'ANSA da fonti di governo, andrà dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre. Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali non sarà possibile, quindi, andare al voto a luglio come prevedeva una delle ipotesi in campo prima del Consiglio dei ministri.





Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA