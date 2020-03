Coronavirus, bozza dl sanità: «Regioni commissariate se inerti, in arrivo 20mila assunzioni tra medici e infermieri»

Coronavirus, se una Regione non attua le misure del decreto sulla sanità, il Presidente del Consiglio, sentiti i ministri competenti, «diffida la Regione a provvedere entro dieci giorni. Ove la Regione non adempia il Presidente del Consiglio dei Ministri», dopo aver sentito i ministri della Sanità, dell'Economia e degli Affari regionali, «nomina un commissario ad acta, anche nella persona del Capo della protezione civile». Così la bozza del dl sulla sanità.

I prefetti, poi, potranno «requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare» quando il periodo di quarantena non si possa trascorrere a casa. Lo prevede la bozza del decreto governativo sulla sanità per l'emergenza Coronavirus che potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm di questa sera. Si prevedono anche delle «indennità di requisizione» sulla base di criteri stabiliti da un successivo Dpcm su proposta del ministro dell'Economia.

Sanità: in arrivo 20mila assunzioni, con 4.800 medici, 10mila infermieri e 5mila operatori socio-sanitari. Con il nuovo decreto per l'emergenza Coronavirus sono arrivo circa 20mila assunzioni in sanità: si tratta, secondo quanto si apprende, di 4.800 medici, 10mila infermieri e oltre 5mila operatori socio-sanitari. Il provvedimento sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di questa sera.





