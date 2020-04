Coronavirus, Conte: «Ora conviviamo con il virus, no condizioni per normalità. Se contagio sfugge pronti a richiudere»

«Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini». Lo afferma il premier Giuseppe Conte da Milano. «Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte». E ancora: «La fase 2 è quella della convivenza con il virus non della liberazione, ce lo dobbiamo dire chiaro e forte».

Fase 2 Coronavirus, Colao: «Riaperture in sicurezza è il primo passo. Al lavoro 4,5 milioni di persone»

Se contagio sfugge pronti a richiudere

«Siamo predisposti per misure territorialmente circoscritte. La ratio del nostro piano è quello che sia nazionale, altrimenti diventa impossibile se ognuno va per la sua strada. Poi se dovessimo verificare -dopo il primo, il secondo blocco di partenza- che c'è una curva di contagio che sfugge al controllo, allora interverremo a chiudere il singolo rubinetto. Il nostro piano ci consentirà quindi di tener conto anche delle realtà territoriali». Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa in Prefettura a Milano.

Niente feste con gli amici

«Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive»: così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano, dove ha ricordato che «un quarto dei contagiati è negli appartamenti».

Protocollo con la Cei per le messe

«Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di parteicipare alle celebrazioni liturgiche, contiamo di definire questo protocollo in pieno spirito di collaborazione con la Cei». Lo spiega in merito al nodo Messe il premier Giuseppe Conte parlando da Milano.

Piano nazionale per l'infanzia

«Stiamo studiano un piano per l'infanzia in cui cerchiamo di affrontare anche il tema dei centri estivi». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte da Milano spiegando di aver incontrato, nel pomeriggio, il Forum delle Famiglie e una delegazione di parlamentari che si occupa di questo dossier. «Lavoriamo ad ulteriori misure oltre a quelle messe in campo (bonus babysitter e congedo straordinario, ndr), spiega Conte.

