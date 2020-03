Coronavirus, Calenda: «L'Europarlamento mi ha messo in quarantena»

Carlo Calenda, leader di Azione! annuncia di essere in quarantena per il coronavirus. La rivelazione dell'europarlamentare a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: «Attualmente sono in quarantena per due settimane, come i deputati italiani del nord, ma io ho fatto un evento a Padova e quindi conta anche questo. Gli eurodeputati che sono stati in zone a rischio in certe regioni italiane non vanno all'Europarlamento: la settimana scorsa non c'era la riunione e non andranno anche questa settimana», ha spiegato Calenda.

