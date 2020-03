Coronavirus e carceri in rivolta: Conte al Viminale presiede il Comitato per l’ordine pubblico

Il premier Giuseppe Conte è al Viminale per partecipare alla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per fare il punto sull'emergenza Coronavirus e sulle misure attuate per il contenimento della diffusione. È stata la stessa ministra a chiedere a Conte di partecipare alla riunione, cui prendono parte i vertici delle forze dell'ordine. Ciò che sta accadendo nelle carceri complica la già difficile gestione dell’ordine pubblico a seguito delle disposizioni contenute nell’ultimo decreto del presidente del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: 12:49

