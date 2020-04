Coronavirus, un solo grillino in Aula alla Camera, tensione sulle assenze e scintille tra Tripiedi e Silli

Siparietto alla Camera al termine dell'informativa del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Protagonisti il totiano Giorgio Silli e il pentastellato Davide Tripiedi. Oggetto del contendere: la presenza di un solo grillino nell'emiciclo, Tripiedi appunto, mentre in Aula si parlava della tutela del lavoro in piena emergenza Covid-19, da sempre cavallo di battaglia M5S.

Coronavirus Italia, 168.941 contagi e 22.170 morti, +525 in 24 ore. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva

Coronavirus, a Roma 65 nuovi casi, nessun morto: ma è allarme case di riposo. Lazio, oggi 147 positivi e 5 decessi

Nel suo intervento in Aula Silli attacca i 5 stelle: «Su oltre 200 deputati del M5S eletti, oggi in Parlamento ne vediamo solo uno. I lavoratori meritano molto più rispetto...». Finita l'informativa, a telecamere spente, Tripiedi avrebbe perso la pazienza, rivolgendosi così all'esponente di "Cambiamo!": ci attacchi e fai un intervento vuoto, privo del tutto di contenuti.

Pronta la replica di Silli: io rendo conto a chi mi ha eletto, non certo a te. E ancora: per dieci anni avete fatto le foto ai banchi vuoti della Camera e ora siete diventati peggio di quelli che contestate, avrebbe aggiunto il deputato totiano, chiedendo l'intervento del presidente Roberto Fico che aveva appena chiuso l'Aula: presidente Fico, c'è un rappresentante del suo gruppo che mi sta aggredendo verbalmente, lo richiami all'ordine, avrebbe sottolineato Silli.

Raggiunto al telefono, il parlamentare di "Cambiamo!" dà la sua versione dei fatti: «Ho semplicemente fatto notare quello che i colleghi grilini fanno notare da anni. In un momento come questo in cui si dovrebbe lavorare tutti insieme, non mi è piaciuta le reazione scomposta dell'unico grillino presente. Ad ogni modo per me la cosa finisce qui». Tripiedi smentisce di aver avuto un botta e risposta con Silli e di essere stato l'unico pentastellato in Aula: «Litigi? No, ero con il capogruppo Crippa e i delegati».





© RIPRODUZIONE RISERVATA