Coronavirus, bollettino di oggi 27 giugno: in calo contagi (782) e morti (14). Ricciardi: vaccini non bastano

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 27 giugno 2021 . Sono 782 oggi i positivi al test del coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 838). Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40. Sono 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.493. Il tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.258.069, i morti 127.472. I dimessi ed i guariti sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone.

Contro la variante Delta i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere le cautele per evitare una nuova ondata pandemica, causata dalle varianti. Lo spiega all'ANSA Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma. Nella difficoltà di raggiungere l'immunità di gregge, con una copertura vaccinale fra il 90 e il 95%, Ricciardi invita quindi ad adottare tutte le cautele nei comportamentali: distanza di sicurezza e mascherina quando non è possibile rispettarla all'aperto, lavaggio e la disinfezione delle mani«. Ricciardi conferma che la variante delta diventerà dominante e per questo aggiunge altre raccomandazioni per evitare una nuova impennata dei casi: »va evitato l'affollamento dei mezzi pubblici« ma anche nelle scuole.

I contagi in Lombardia - Sono 119 i nuovi casi di positivi al Covid (ieri 115) registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Le vittime sono due contro le cinque di ieri, complessivamente i morti salgono a 33.774 morti. I dati sono diffusi dalla Protezione Civile.

I dati in Umbria - Sono sei i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno. Secondo i dati sul sito della Regione ci sono anche 20 guariti. Nessuna nuova vittima accertata. Gli attualmente positivi sono ora 791, 14 in meno di sabato. Sono stati analizzati 1.337 tamponi e 2.588 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,1 per cento sul totale. I ricoverati in ospedale sono 21, uno in più di sabato, tre dei quali nelle terapie intensive (dato stabile).