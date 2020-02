Coronavirus, Beppe Grillo su Instagram con "mascherina" a forma di cervello: «Filtriamo l'informazione»

«Filtriamo l'informazione». Questa la didascalia, breve ma efficace, dell'ultimo post di Beppe Grillo su Instagram. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si è scattato un selfie in cui si ritrae mentre indossa una mascherina, ma non una di quelle che stanno andando a ruba nelle ultime settimane a causa della paura da Coronavirus.

Quello indossata da Grillo, tenuto su in maniera improvvisata, da un elastico grigio. Il messaggio è chiaro: davanti alle notizie che arrivano sul, spesso esagerate se non addirittura false, far funzionare il cervello, per mantenere la calma ed evitare la psicosi. Di sicuro è uno strumento più efficace delle semplici mascherine di carta.

