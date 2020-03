Coronavirus, «prefetti potranno requisire alberghi per la quarantena»: è la bozza del decreto legge del governo

Coronavirus, i prefetti potranno «requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare» quando il periodo di quarantena non si possa trascorrere a casa. Lo prevede la bozza del decreto governativo sulla sanità per l'emergenza Coronavirus che potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm di questa sera. Si prevedono anche delle «indennità di requisizione» sulla base di criteri stabiliti da un successivo Dpcm su proposta del ministro dell'Economia.

Ultimo aggiornamento: 18:55

