Corleone, il figlio di Provenzano: «Priebke morto ai domiciliari, mio padre in carcere»

«Se la legge è uguale per tutti perché a Erich Priebke, condannato all'ergastolo per l'uccisione di 350 persone, è stato concesso di morire agli arresti domiciliari, mentre a mio padre è stato applicato il 41 bis fino alla morte?». Lo afferma in un'intervista esclusiva all'Adnkronos Angelo Provenzano, figlio maggiore di Bernardo Provenzano.

«Noi siamo gente per bene. Ogni mattina ci alziamo alle cinque per venire ad aprire il bar. Non ho proprio niente da dire a Di Maio, ognuno è libero di fare ciò che vuole. E se non vuole i nostri voti, pazienza. Ne faremo a meno». Lo ha detto la nipote di Bernardo Provenzano, moglie di Salvatore Provenzano, che si è fatto la foto con il candidato sindaco di Corleone Maurizio Pascucci. «Quella foto mica l'abbiamo voluta fare noi - spiega- l'ha voluta fare lui con quelli del suo staff».Intanto sulla questione ha parlato anche il figlio di Provenzano, Angelo.E ancora: collaboro con un tour operator americano «ma non faccio alcun tour della mafia» e « voglio essere considerato un cittadino come tutti», afferma Angelo Provenzano. «Domenica non andrò a votare - conclude - non voto da molti anni».