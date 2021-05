Coprifuoco, Salvini: «I ministri della Lega nel prossimo Cdm chiederanno di riaprire tutto, all'aperto e al chiuso»

Riaperture, Matteo Salvini dice: «Il Consiglio dei ministri sarà la settimana prossima e i ministri della Lega porteranno la richiesta di riaprire. Ripartire, lavorare di giorno, di sera, al chiuso e all'aperto», annuncia il leader della Lega a Terni.

Coprifuoco, Salvini: «È un danno alla salute, entro 10 giorni tutti al lavoro senza limiti»

APPROFONDIMENTI ESTATE Green pass per discoteche, centri commerciali e matrimoni. Ipotesi... LA POLEMICA Coprifuoco, Salvini: «È un danno alla salute, entro 10... L'INTERVISTA Recovery, Meloni: «Fondi e poteri per Roma, sfido Draghi a fare... ROMA Coprifuoco, check a maggio ma nessuna data certa: Salvini e FI non... IL DIBATTITO Coprifuoco, eliminato da subito o esteso alle 23 da metà... ROMA Roma, alberghi, ci sono segnali di ripresa: «Tornano i turisti... LE REGOLE Riaperture e coprifuoco, come si muove l'Europa: in Germania stop... ROMA Coprifuoco a Roma, la protesta: i locali della movida chiudono in...

Green pass per discoteche, centri commerciali e matrimoni. Ipotesi coprifuoco alle 23

«Abbiamo visto il modello Madrid, dove per altro hanno votato, quindi si può farlo anche in questa situazione. Ha stravinto la governatrice di centrodestra e popolare che dal giugno dell'anno scorso ha tenuto aperte tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, negozi, fino alle 11 della sera e non c'è stata l'invasione delle cavallette e la strage degli innocenti», aggiunge Salvini.

Sindaco Milano - «Ho sentito stamattina Gabriele e l'ho ringraziato per la passione e conto che possa essere a disposizione della squadra», dice poi Salvini, rispondendo ai giornalisti a margine di un'iniziativa a Terni, dopo la rinuncia di Gabriele Albertini a candidarsi a sindaco di Milano. «Non basta un bravo sindaco ma occorre una grande squadra e lui mi ha detto che è a disposizione per dare una mano»

Ultimo aggiornamento: 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA