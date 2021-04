Sport ed eventi, dal 1° giugno via libera a 1.000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso: verso ok a Internazionali e finale Coppa Italia

Sarà possibile autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza anche prima dell'1 giugno. Per tali eventi, e tenuto conto delle caratteristiche dei siti, è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di 1.000 spettatori per gli impianti all'aperto o di 500 per quelli al chiuso. È quanto prevede il dl. Verso il via libera per Internazionali di tennis e finale di Coppa Italia Atalanta-Juve - 9 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Per «le manifestazioni sportive di interesse nazionale» valgono «le regole e i limiti già espressi per le attività dello spettacolo». È l'indicazione del Comitato tecnico-scientifico, riferita da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, in una nota al termine della riunione di oggi pomeriggio.

