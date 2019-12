Conte “adottato” da Zingaretti: sconcerto nel Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma a Nicola che cosa è venuto in mente? Ma scherza o fa sul serio? Ma suvvia.... Ma non vi prego, nooo.... Ecco tra i dem, tra i parlamentari e i dirigenti e anche tra qualcuno che è molto vicino al segretario del Pd, è stato accolta con sorpresa e con sgomento l’uscita di Nicola Zingaretti su Conte. Nessuno lo dice esplicitamente ma riservatamente in molto ragionano così dalle parti del Nazareno: “Ma Nicola come può sostenere che Conte è il punto di riferimento fortissimo dei progressisti, parole sue, arrivando quasi a prefigurare per lui la candidatura a prossimo premier per il centrosinistra? “.In effetti Conte è quello che ha varato tutti i provvedimenti, ancora in piedi, del governo Salvini-Di Maio, dai decreti sicurezza al reddito di cittadinanza a Quota 100 e via dicendo. Ma Il Pd lo ha adottato, lui si è fatto adottare (“Sono sempre stato si centrosinistra”, ripete ora non dicendosi più come durante in passato governo “sono fiero di essere populista”, cioè grillino) e il Camaleconte, se questo esecutivo durerà, potrebbe diventare il volto Pd per le prossime elezioni.E guarda caso Grillo si è messo a usare l’espressione “centrosinistra” (inimmaginabile nel suo lessico fino a poco fa) e come leader del centrosinistra, inteso come mix demo-grillino, anche Beppe non vedrebbe male Giuseppe.