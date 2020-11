Conte da Lilli Gruber raffreddato: il web preoccupato per il premier (senza mascherina)

Colpi di tosse ripetuti, naso palesemente chiuso, un paio di respiri intensi con tanto di calo di voce e un colorito pallido tutt’altro che salutare. Il Giuseppe Conte intervistato ieri sera da Lilli Gruber su La7 non è apparso pimpante come al solito. Una condizione che ha fatto preoccupare (talvolta indignare) il web.

APPROFONDIMENTI ROMA Conte, Dpcm: «Cerchiamo di riaprire le scuole prima di Natale.... SPETTACOLI La7, Lilli Gruber intervista Giuseppe Conte a Otto e Mezzo VIDEO Conte: «Baci, abbracci, cenoni a Natale? Non si può,...

Diversi utenti dei social, Twitter in particolare, hanno infatti associato i sintomi mostrati dal premier in tv, tra una domanda sul Dpcm in arrivo e una sulla Manovra, ad un contagio da coronavirus. «Tiene una bella tosse #Conte, eh? E pure un po' di raffreddore» scrive ad esempio tra le migliaia di cinguettii Ciro. E ancora «Dopo la tosse di Conte in tv la trasmissione della Gruber da 8 e mezzo cambia titolo in 38 e mezzo» scrive Marco Baldini. Ma i messaggi sono davvero tanti e vanno dal simpatico («#Conte poesse che è allergia» - Raffaella: «#Conte su La7 ha tosse, raffreddore, occhi lucidi e io tra poco mi metto la mascherina davanti la TV») al preoccupato Oscar: «Tosse persistente, raffreddore e pallore in viso: non è il caso che #Conte valuti un auto-isolamento?».

Dopo la tosse di Conte in tv la trasmissione della Gruber da 8 e mezzo cambia titolo in 38 e mezzo. #ottoemezzo #Conte #lasette #Gruber — Marco Baldini (@baldiniofficial) November 24, 2020

Timori che, come nota l’utente Roberto, attanagliano anche la giornalista: «La Gruber la vedo un filino preoccupata, al ventesimo colpo di tosse del presidente Conte». Al punto che la Gruber sembra cercare di distanziarsi il più possibile dal premier, per Giuseppe infatti: «Se continua così lei va a condurre su Rete4 per sicurezza». In realtà, a parte forse l’opportunità da parte del presidente del Consiglio di indossare una salvifica mascherina in studio, va ricordato che gli ospiti dei programmi televisivi vengono sottoposti a tampone rapido antigenico prima di prendere parte alla trasmissione.

Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA